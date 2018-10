Napoli : Investe ciclisti e fugge, morto un 26enne

Il 24enne si è allontanato senza chiamare i soccorsi e si è fermato più avanti solo per cambiare un pneumatico che a causa dell'urto si era sgonfiato. La vittima aveva 26 anni, gli altri due sono stati ricoverati in ospedale per lesioni e contusioni di vario tipo. L'investitore è di Villa Literno, nel Casertano, e tornato a casa e ha portato l'auto dal suo carrozziere di fiducia per riparare i danni e hanno effettuato i rilievi e sottoposto a sequestro la bici del 26enne morto e alcuni frammenti di carrozzeria dell'auto. Successivamente sono riusciti ad identificare il 24enne pirata grazie all'esame di immagini degli impianti videosorveglianza installati in attività commerciali vicine al luogo dell'incidente e controllando le officine e i carrozzieri della zona di Villa Literno.





Dopo l'arresto il ragazzo ha ammesso la sua responsabilità ed è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo per omicidio stradale e omissione di soccorso.

