Parma, blitz dei Nas in 7 Regioni : Corruzione nel settore farmaceutico, 11 misure cautelari

Maxi blitz dei Nas di Parma in 7 Regioni per corruzione nel settore farmaceutico. Scattano 11 misure cautelari, arrestati un dirigente medico e un imprenditore mentre altre misure sono state applicate a carico di altri 9 indagati tra cui medici universitari e rappresentanti del settore farmaceutico. Ad essi vengono contestati i reati di corruzione, abuso d'ufficio e truffa aggravata, inoltre sono stati sequestrati 335mila euro. I nomi degli arrestati al momento non sono stati resi ancora noti.