Dall'Ue Primo via libera ai nuovi farmaci contro la leucemia linfatica cronica

Il parere positivo del Chmp si basa sui risultati dello studio clinico di fase III 'Murano', che ha valutato l'efficacia e la sicurezza di venetoclax in combinazione con rituximab rispetto a bendamustina in combinazione con rituximab. Dati che in giugno erano finiti sotto i riflettori a Stoccolma, durante il 23esimo Congresso della Società europea di ematologia Eha. Avevano evidenziato gli specialisti che "per la prima volta nella storia della Llc si prospetta la possibilità di interrompere il trattamento dopo 2 anni, per riprenderlo solo se necessario con ottime probabilità che possa ancora funzionare".





Felice Bombaci, responsabile Ail pazienti, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma Onlus : "L'associazione di venetoclax con rituximab rappresenterà una nuova opzione terapeutica di cui presto speriamo possano beneficiare anche i pazienti italiani con Llc recidivante/refrattaria. Questo consentirà loro di vivere più a lungo senza la paura della progressione della malattia, e di interrompere la terapia dopo i 2 anni di trattamento. Si tratta di risultati impensabili fino a soltanto 10 anni fa".

Arriva il primo via libera dall' Ue a unapresentata dagli esperti come una possibile svolta contro lacronica. L'americanaannuncia il parere positivo deldell'per la nuova combinazione di- venetoclax compresse - ecome trattamento a durata fissa dei pazienti affetti darecidivante/refrattaria che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. L'approvazione del Comitato per i medicinali ad uso umano dell'costituisce una raccomandazione scientifica per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte della Commissione europea, che emetterà la sua decisione finale valida nei 28 Stati membri dell'Unione europea nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.