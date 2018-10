Premier Conte : Per Italia l'euro è irrinunciabile

Sull'Ue : "L'Italia è un Paese fondatore del'Ue e dell'Euro e voglio ribadirlo: l'euro è la nostra moneta e è per noi irrinunciabile", ogni altra diversa dichiarazione non rispecchia la politica del governo.





"Se necessario spiegheremo questa manovra nelle piazze" per far conoscere le misure adottate per la crescita, ha dichiarato il vicepremier Di Maio intervistato su Rtl 102.5. "Stiamo mettendo a punto la nota di aggiornamento al Def per mandarla domani alle Camere", ha aggiunto.

Stiamo ultimando"unaseria,volta a sostenere la crescita nel segno dello sviluppo sostenibile e dell'equità sociale", scrive il premier, spiegando che contiene "un ampliamento di investimenti per 15 mld nei prossimi 3 anni". E aggiunge che tutto "il governo è compatto" e sta lavorando. Il post dopo le nuove dichiarazioni anti-moneta unica del presidente leghista della commisisone Bilancio della Camera, Claudio Borghi.