Nicola Vignali uccide il padre Paolo e si consegna alla polizia

Nicola Vignali, 37 anni, è stato arrestato stamani dopo aver ucciso la scorsa notte a Mantova il padre Paolo. Secondo quanto raccontato dalla moglie e dai suoceri, Vignali avrebbe prima colpito il padre con un coltello, presumibilmente da cucina, e poi avrebbe afferrato una statuetta con cui lo avrebbe colpito ripetutamente e con violenza sulla testa. Ieri sera intorno alle 22.20 la centrale operativa della polizia ha ricevuto varie telefonate di persone che dicevano di aver aver sentito urla d'aiuto provenire da un appartamento in piazza Virgiliana 7, nel centro di Mantova. Quando i poliziotti sono entrati nell'appartamento hanno trovato l'imprenditore 62enne riverso a terra, in una pozza di sangue

La vittima del brutale omicidio è l’imprenditore, il dewlitto è avvenuto in piazza Virgiliana alle 22.30 dopo una lite furibonda. Un uomo di 37 anni ha ucciso il padre e poi si è consegnato alla Polizia. Il delitto è avvenuto nell'appartamento di famiglia e la vittima aveva 62 anni.. In casa era presente anche la madre del 37enne, che si è consegnato stamane al posto di Polizia dell'ospedale di Borgo Trento dove è stato tratto in arresto.