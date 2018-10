Arrestato sindaco di Riace/ M5S, Riace non era modello | Pd Calabria, Riace resta un modello

Tesfahun Lemlem, è stato imposto il divieto di dimora. La coppia è accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati emersi dall'indagine "Xenia" sulla gestione dei finanziamenti erogati dal ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria.



"Riace non era un modello,è finita l'era del business dell'immigrazione". Scrive così in un post del Blog delle Stelle il sottosegretario all'Interno, Sibilia,che riporta le sue dichiarazioni fatte in Calabria il 6 agosto. "Il sistema dell'accoglienza targato Pd ha creato più indagati che integrati". "Per Riace non ci sono coperture e il nostro governo si è posto l'obiettivo di eliminare i finanziamenti a pioggia" prosegue. Oggi, dopo l'arresto di Lucano, "le mie dichiarazioni (...) sono più comprensibili", spiega.

"Non entriamo nel merito del lavoro della magistratura (...) ciò che invece ci preme sottolineare è il valore del modello di integrazione e umanità che Mimmo Lucano è riuscito a realizzare a Riace". E' quanto afferma il responsabile del Pd della Calabria, Piccio. "Mi pare che alla base ci sia proprio l'idea di colpire un modello (...) di criminalizzare la solidarietà", dice il segretario di SI, Fratoianni. Pressoché identica la posizione di LeU.Boldrini: "Suo modello riconsociuto anche all'estero".Fiom e Usb esprimono solidarietà.

Per Lucano gli arresti domiciliari e per la sua compagna,, è stato imposto il divieto di dimora. La coppia è accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati emersi dall'indagine "" sulla gestione dei finanziamenti erogati dal ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria.

Secondo l'accusa, Il sindaco di Riaceavrebbe organizzato nozze finte per salvare una nigeriana. Botta e risposta tra Salvini e Saviano. Dalle indagini che hanno portato all' arresto di Lucano, non sono emersi reati legati alla gestione del denaro. Ad affermarlo nella sua ordinanza è il gip, che parla di "" e gestione "" di risorse erogate per progettiche però "". Per la procura le irregolarità riguardano "" e altro.