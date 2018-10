Nobel Fisica 2018 a Askin,Mourou,Strickland per i loro studi sulla luce

Il riconoscimento e il premio di un milioni di dollari è stato assegnato per metà ad Ashkin - 96 anni, americano, è il vincitore più anziano della storia dei Nobel - «per le pinze ottiche e la loro applicazione ai sistemi biologici» e per l'altra metà a Mourou e a Strickland per «il sistema di generazione di impulsi ottici ad alta intensità».





Il riconoscimento arriva dopo la dichiarazione del fisico Alessandro Strumia, docente all'Università di Pisa, che a un workshop organizzato dal Cern a Ginevra ha detto che la fisica «è stata inventata e costruita dagli uomini, non si entra per invito». Proprio per questo «abbiamo bisogno di celebrare le donne impegnate nella fisica perché sono tutte lì fuori... io sono onorata di essere fra loro» la prima dichiarazione di Strickland.

Il Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato a(Usa),(Francia) e(Canada). Il premio ai pionieri del laser perchè le loro ricerche hanno applicazioni in molti campi, comprese medicina e biologia : "" spiega l'Accademia delle Scienze.