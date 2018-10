Grande successo di pubblico per la Sagra della Cervellata 2018 a Toritto

Si chiude con grande successo di pubblico la 40esima edizione della Sagra della Cervellata 2018 a Toritto. Tra sabato 29 e domenica 30 settembre il comune di oltre 8mila abitanti della città metropolitana di Bari ha ospitato tanti forestieri arrivati da Puglia e Basilicata, attratti da un'atmosfera tipica delle grande occasioni.

Chi ha visitato il paese, ha potuto trovare bancherelle, giochi per bambini, cibo, musica, divertimento e ovviamente la Cervellata, preparata e proposta dai macellai di Toritto.

Bagno di folla per Mercedesz Henger, madrina della serata e ospite attesissimo dai tanti teneeger che attendevano il suo arrivo già dal primo pomeriggio. Mentre per la seconda e ultima serata, piazza gremita per lo spettacolo di cabaret del duo Lia Cellamare - Annamaria Vivacqua, con un intervento del comico pugliese e voce ufficiale di Lino Banfi, Max Papapicco.