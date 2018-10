Champions League : come vedere Roma-Viktoria Plzen in TV o in streaming

Roma-Viktoria Plzen sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport 1 sul canale 201, gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, mobile tablet e smartphone attraverso Sky Go e Now TV. Le partite di Champions League sono trasmesse in esclusiva da Sky e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana. Su livescore puoi seguire la diretta live con il risultato e i dettali minuti per minuto.

Ecco le Probabili formazioni di Roma–Viktoria Plzen: Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Lo. Pellegrini; Under, Dzeko, El Shaarawy

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Hubnik, Hejda, LImbersky; Prochazka, Horosovsky; Kopic, Horava, Kovarik; Krmencik

Questa sera martedì 2 ottobre 2018 lagiocherà la seconda partita incontro ilcalcio d'inizio alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma, la partita sarà arbitrata dal polacco Pawel Raczkowski. La Roma ha già perso per 3 a 0 contro i campioni in carica del, il Viktoria Plzen ha pareggiato in casa 2 a 2 contro il CSKA Mosca. Nella classifica del Gruppo G, in testa il Real Madrid con tre punti, seguito da CSKA Mosca e Viktoria Plzen con un punto, la Roma è ultima a zero punti, stasera deve vincere.