Cristiano Ronaldo accusato di stupro : La polizia di Las Vegas riapre il caso del 2009

La donna accettò per paura di accusare una persona tanto famosa mentre la polizia interruppe l'inchiesta in seguito alla testimonianza di Cristiano Ronaldo di non essere lui l'autore dello stupro bensì un'altra persona mai identificata. Kathryn Mayorga dopo aver dichiarato di aver subito un trauma per anni, spinta dall'esempio del Movimento #Metoo è tornata a chiedere giustizia facendo causa a Cristiano Ronaldo chiedendo danni per milioni di dollari. La riapertura del caso però potrebbe significare il carcere per il fuoriclasse e la fine della sua carriera calcistica.

Guai per Cristiano Ronaldo, dopo la decisione della polizia di Las Vegas di riaprire il caso deldel giocatore ai danni della modella americana, il 13 giugno del 2009 presso il Palm Hotel. E' emerso che l'aspirante modella Mayorga, insegnante 34enne che all'epoca denunciò subito l'accaduto, la cui violenza fu anche certificata dalle visite mediche effettuate, si sarebbe fatta convincere a tacere in cambio di 287.000 dollari.