Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: Arrestato il sindaco di Riace

Simbolo dell'accoglienza dei migranti, l'amministratore è stato messo ai domiciliari in un'inchiesta della procura di Locri sui finanziamenti del Viminale e della Regione al Comune per i progetti destinati ai richiedenti asilo. Sia Lucano che la compagna sono accusati non solo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ma anche di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.

, sindaco di Riace è statodalla Guardia di Finanza di Locri con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla compagna invece,è stato imposto il divieto di dimora. Le misure cautelari nei confronti dei due sono scattate in seguito all'indagine "" sulla gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria di cui ha beneficiato anche il comune di Riace per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico.