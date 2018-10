Grande Fratello Vip 2018 : Lory del Santo entra nella casa, chi verrà eliminato?

Cosa è successo - Il figlio 19enne di Lory del Santo si è suicidato il mese di agosto, a parlare di questo è stata la stessa Lory in un'intervista a Verissimo dove ha raccontato il suo grande dolore, il primo rifiuto ad entrare nella casa del Grande Fratello ma poi il ripensamento : «Ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza. Credo che la Casa del Grande Fratello sia l’unico posto in cui possa sentirmi protetta. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene». Ma le dichiarazioni hanno scatenato una vera e propria bufera tra chi pensa che Lory dovrebbe stare a casa e chi invece la sostiene credendo che GF VIP possa essere la giusta terapia.

Poi le false notizie di una mancata partecipazione di Lory al funerale del figlio, per "paura di un'esclusione dal Grande Fratello". Notizia smentita a Domenica Live anche dall'attuale fidanzato, Marco Cucolo, che ha inviato una lettera a Barbara D'Urso in cui precisa: «Scrivo per difendere Lory da ingiuste accuse che negli ultimi giorni sono girate sul web. Non c’è stato per volontà di Lory nessun funerale ma qualcosa di diverso che eventualmente vi spiegherà lei. Appena ha saputo della notizia ha chiamato la produzione del Grande Fratello per avvisare che non avrebbe più potuto partecipare alla trasmissione a causa di un lutto familiare avendo precedentemente già firmato il contratto. Mi dispiace molto che si scrivano cose inventate perché possono ferire e costringono le persone a difendersi».

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2018 - Dopo la prima tornata di nomination, stasera ben 10 concorrenti a rischio eliminazione. Chi tra Jane Alexander, Le Donatella, Elia Fongaro, Lisa Fusco, Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Francesco Monte, Walter Nudo, Stefano Sala e Enrico Silvestrin dovrà abbandonare il programma?





Si vocifera che Fabrizio Corona potrebbe entrare al GF VIP per un confronto con Silvia Provvedi, sua ex fidanzata, o addirittura come concorrente. Poi potrebbe esserci una squalifica per Ivan Cattaneo, anche se è più probabile comunque che venga data al cantante la possibilità di spiegarsi meglio e di chiedere scusa. Per il televoto e l'uscita dal programma i più quotati - secondo i sondaggi sul Web - pare che siano Lisa Fusco, Martina Hamdy e Enrico Silvestrin.

Stasera su Canale 5 la seconda puntata in diretta delLory Del Santo entra nella casa ma prima saranno dare ledella decisione presa in merito alla sua partecipazione al programma. Una decisione destinata a far discutere che già a Domenica Live aveva fatto scaldare gli animi.