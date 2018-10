Morto Charles Aznavour : un monumento francese

Recitò al cinema in 60 film, diretto al suo esordio da Truffaut. Ambasciatore dell'Armenia. Fu insignito della Legione d'Onore. In Italia ha inciso un intero album con Iva Zanicchi nel 1971. Sposato tre volte, aveva avuto in tutto sei figli, uno dei quali, Patrick, morto a soli 25 anni.

E' morto Charles Aznavour, ilfrancese di origini armene, aveva 94 anni, si è esibito in concerto fino all'ultimo, anche questa estate., era nato anel 1924, era figlio di immigrati armeni e già all'età di 9 anni i genitori lo inserirono nel mondo teatrale parigino, fino a quando non venne scoperto dache lo portò in tournée. Divenne un monumento della canzone francese. Aznavour scrisse e cantò oltre mille canzoni d'amore in francese, inglese, italiano, spagnolo e russo.