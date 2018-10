Nobel per la Medicina a Allison e Honjo per le terapie anticancro

Il premio Nobel per la Medicina è andato all'immunologo Usa James P.Allison e al giapponese Tasuku Honjo, per la scoperta della terapia del cancro per inibizione della regolazione immunonegativa. Tasuku Honjo ha scoperto sulle cellule immuni una proteina che funziona da freno al cancro. Allison ha studiato un'altra proteina, con la stessa funzione frenante, ma con un diverso meccanismo. Le ricerche di James P. Allison e Tasuku Honjo sono state una pietra miliare nella lotta contro i tumori perché per la prima volta hanno portato alla luce i meccanismi con i quali le cellule del sistema immunitario attaccano quelle tumorali. Le terapie basate sulle loro scoperte si sono mostrate molto efficaci, spiegano dal Nobel.

