Checco Zalone morto? ... Nulla di vero, la bufala del 1 ottobre

La fake news continua ... Ha perso con ogni probabilità il controllo della sua auto, finendo nella corsia opposta e schiantandosi contro un mezzo pesante sulla ex statale 470 della Valle Brembana, a Sedrina. Tutto assolutamente inventato, sulle pagine ufficiai di Checco Zalone non è riportata nessuna notizia. La bufala di Checco Zalone morto di oggi 1 ottobre non è la prima di questo genere, e purtroppo non sarà l'ultima.

Oggi lunedì 1 ottobre 2018 sta circolando la bufala del noto attore pugliese' - non 'Il Messaggero' :. L'attore 41enne è vivo e vegeto e gode di buona salute.