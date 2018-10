Modena, bimbo autistico compie 4 anni : dei 23 compagni solo uno va alla sua festa

In realtà è davvero triste che un genitore possa avere dei pregiudizi nei confronti di un bambino diversamente abile. La festa era stata organizzata nella sala dell’associazione di volontariato Piccolo Principe, fondata dalla stessa mamma del piccolo per aiutare i bambini che hanno la stessa patologia del suo. La stessa mamma ha poi dichiarato che probabilmente ha infastidito l'invito a non portare regali ma a fare magari una donazione di cuore che sarebbe servita anche ad altri bambini."Mio figlio segue una terapia costosissima ma noi siamo fortunati perché l’azienda Menù di Medolla (Modena) paga 500 euro al mese per la cura. Ma ci sono tante famiglie che questo aiuto non ce l’hanno", ha spiegato poi la mamma.





"La mia associazione, che si occupa di musicoterapia per bambini autistici, conta sulle sole forze di alcune famiglie che ci danno un aiuto economico e sulla collaborazione di un circolo ricreativo di Cavezzo con cui collaboriamo". Ma alla fine in tutta questa storia triste è arrivato un lieto fine. Dopo il video sfogo della mamma su Facebook - giunto agli occhi degli organizzatori del Kids Festival dedicata ai bambini e svoltasi ieri a Milano - il piccolo ha avuto una festa di compleanno davvero speciale.

E' un bambino di appena 4 anni,, al cui compleanno deiinvitati se ne è presentato solo uno. Alcuni genitori avevano risposto all'invito della madre del piccolo dicendo di non poter portare i propri figli mentre altri non si sono neppure posti il problema di rispondere all'invito. Così questa madre ha deciso di raccontare quanto accaduto: "".