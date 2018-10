Tragedia Genova, il nuovo audio choc di Casalino : Mi è saltato Ferragosto, non mi stressate

L'audio di Casalino è rivolto probabilmente ai giornalisti che lo chiamavano per avere informazioni sulle iniziative che il Governo avrebbe preso subito dopo la tragedia di Genova. Ecco il secondo audio choc di Rocco Casalino ai giornalisti: "Datevi una calmata... mi chiamate come i pazzi...già mi è saltato Ferragosto". Casalino seccato continua: "Basta, non mi stressate la vita. Io ho pure diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco, Santo Cristo. Mi chiamate come pazzi". Dopo lo sfogo, l'audio del portavoce del premier Conte si conclude così: "Chiamate una volta, poi se mai mi mandate un messaggio e se ho qualcosa da dirvi ve la dico". Le registrazioni audio avvengono il 17 agosto 2018 ed oggi si è deciso di diffonderle.

E' passata poco più di una settimana dalla diffusione dell'audio diportavoce del, il quale minacciava di "" i tecnici del ministero dell'Economia se non avessero trovato le risorse per il reddito di cittadinanza, ed ecco saltarne fuori un'altra, pubblicata da ". I toni sono sempre gli stessi ma l'argomento è diverso.