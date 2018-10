Premier Conte su Facebook : 4 mesi governo e Manovra seria

Poi "Nelle prossime ore, formalizzerò la nomina del commissario per la ricostruzione" del ponte Morandi a Genova. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook. Il commissario straordinario alla ricostruzione avrà fondamentali poteri di decisione sulla gestione della ricostruzione del ponte e siu chi dovrà occuparsene. Potrà derogare alle leggi civile ma non a quelle a penali.

