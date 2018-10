Indonesia : Dopo sisma e tsunami costato la vita a mille persone, 1200 detenuti evadono dalle prigioni

Dopo l'enorme tragedia in Indonesia colpita da un forte terremoto e in seguito da uno tsunami costato la vita a più di mille persone, circa 1200 detenuti sono fuggiti da tre diverse prigioni nella regione di Sulawesi, anch'essa colpita tragicamente. A riferirlo è lo stesso ministero della Giustizia mentre un funzionario locale ha dichiarato: "Sono sicuro che sono fuggiti perché temevano che sarebbero stati colpiti dal terremoto, questa è sicuramente una questione di vita o di morte per i prigionieri".