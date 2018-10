Milano, paura per Filippo Magnini : L'ex campione del mondo stile libero, investito da un'auto

Paura per Filippo Magnini, ex campione del mondo 100 stile libero, rimasto vittima di un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto. Magnini è stato travolto e investito da un'auto che non si è fermata al semaforo rosso ma per fortuna l'ex nuotatore ha riportato solo qualche leggera contusione, trasportato al pronto soccorso, gli è stato medicato il braccio sinistro e curato per i dolori lombari. "Un'auto che non dava la precedenza mi ha tagliato la strada! Risultato polso ingessato e grossa botta/ematoma diciamo sotto il bacino", ha dichiarato Magnini sui social.