Terremoto e tsunami Indonesia, Ong : trovati oltre mille cadaveri

Il governo indonesiano ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali, a seguito del terremoto e dello tsunami che ha colpito l'isola di Sulawesi provocando la morte di migliaia di persone. Il presidente Widodo "ci ha autorizzato ad accettare l'aiuto d'urgenza internazionale per rispondere al disastro", ha dichiarato Lembong, responsabile di governo. Decine di agenzie umanitarie e organizzazioni non governative si sono già dette pronte a fornire assistenza per l'emergenza. Al momento il bilancio della doppia catastrofe è di almeno 1.200 morti, ma si teme possa arrivare ad alcune migliaia. Previste sepolture di massa, anche per evitare epidemie.

Il presidente indonesiano Joko Jokowi Widodo ha autorizzato il Paese ad accettare l'aiuto internazionale per ilche hanno colpito sul isola centrale di Sulawesi. L'Ong indonesianariferisce che, a seguito del sisma e dello tsunami che ha investito l'isola di Sulawesi, "". Lo ha dichiarato il vice presidente dell'Organizzazione non governativa, una delle principali dell'Indonesia, Insan Nurrohman. Intanto, il governo ha annunciato che circada 3 prigioni approfittando del terremoto.