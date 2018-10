Nuoto : Filippo Magnini investito da un'auto a Milano

Momenti di paura per Filippo Magnini. Il campione di nuoto ha avuto un incidente mentre era in moto a Milano. Magnini è stato trasportato al pronto soccorso dove gli è stato ingessato il polso. Il pesarese è pure dolorante nella zona lombare. Dimesso dopo le medicazioni, è stato lui stesso a raccontare la disavventura sui social. Oggi speravo di divertirmi alla @gentlemansride con i miei amici @riccardopozzoli @fabioattanasio (ci rifaremo!!) ,ma un auto che non dava la precedenza mi ha tagliato la strada ! Risultato polso ingessato e grossa botta/ematoma diciamo sotto il bacino! Qualcuno mi ha detto... "sei stato fortunato!" E io: " SI" . Ma a dire la verità non mi è andata bene! Io ero in moto ,passavo con il semaforo verde e non mi sento fortunato ad essere stato preso da un auto! Sicuramente poteva andare peggio, quello si ,molto peggio e qui dico che mi è andata bene ma fortunato no! Ragazzi 1000 occhi in strada SEMPRE perché potete farvi male ma sopratutto FARE MALE!... le parole del campione su instagram. L'ex campione del mondo dei 100 stile libero è stato investito da un'auto che non si è fermata al semaforo rosso

