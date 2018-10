Tifone Trami Giappone : due morti e 750mila case senza elettricità

Vento fino a 216 Km/h orari hanno provocato disagi al trasporto ferroviario e aereo con oltre 1000 voli cancellati nel weekend e altri 180 lunedì. Chiusi per quasi 24 ore anche l'aeroporto del Kansai e i servizi dei treni super veloci Shinkansen







Il tifone ha anche provocato l'interruzione dell'elettricità per 450mila case nella periferia ovest di Tokyo, in particolare del distretto di Hachioji, dove si sono registrate raffiche di vento di 164 km orari

Due morti, una donna dispersa, 84 feriti, evacuazione consigliata per 1,5 milioni di abitanti, più di 1.000 voli cancellati e i treni veloci sono rimasti in stazione per il tifone Trami, che si è abbattuto sul Giappone del Sud. Apiù di mezzo milione di case sono rimaste senza elettricità, a Osaka l'aeroporto è stato chiuso. Ilè accompagnato da raffiche che arrivano fino ai 216 chilometri orari.