PAOLA DI BENEDETTO : CON FEDE HO RITROVATO LA TRANQUILLITA'.

In occasione della fiera dedicata ai wedding TI SPOSO a Ercolano (Na), abbiamo incontrato Paola Di Benedetto, finalmente bella e raggiante. Dopo una primavera burrascosa, un reality show turbolento, ex indecisi e pettegolezzi televisivi, molto spesso anche avventati, pare che, la ex madre natura di Ciao Darwin, abbia trovato la serenità, sia professionale che sentimentale. Adesso la vediamo accanto al cantante Federico Rossi, in arte Fede (del duo Benji e Fede). Di matrimonio ancora non se ne parla, ma insieme sono una coppia formidabile.





- Paola Di Benedetto, in Campania per un'importante fiera dedicata al wedding. Che sensazioni provi quando ritorni qui?

Ormai in Campania sono di casa. Grazie al mio manager Franco Lobefalo ho passato quasi tutta l'estate da queste parti. Il calore della gente è unico. Tutti sempre disponibili, cordiali e affettuosi. Ho incontrato tantissime persone e con con molte ho stretto anche belle amicizie. Non posso che esserne felice.

- Hai indossato spesso l'abito bianco in passerella. Hai mai pensato a sposarti per davvero?

Certo, quando ti vedi allo specchio vestita da sposa ti viene la voglia, ma al momento non ci sono progetti in tal senso. Però, mai dire mai, nella vita succedono cose incredibili quando meno te lo aspetti.

- L'estate com'è andata?

Beh, l'estate è andata in modo imprevisto. Sono successe tante cose che mi hanno, in un certo senso, cambiato la vita. Ho lavorato tanto, ma ho trovato anche del tempo da dedicare a me stessa.

- In una precedente intervista avevi detto di essere single e di non desiderare nessuna relazione. Solo che dopo tre giorni ti abbiamo vista sui social in dolce compagnia. Ma cosa è successo?

Prima dell'estate ero un po' presa dal lavoro. Mi mancavano gli affetti e lo stress stava prendendo il sopravvento. Poi però è arrivato un imprevisto, positivo ovviamente, che ha stravolto la situazione. Finalmente ho trovato una persona che mi da la tranquillità che cercavo da tempo. Con lui condivido tante cose , mi diverto tanto e lo vedete anche da quello che pubblichiamo sui social. Non so in futuro come andrà, sono ottimista, per adesso mi godo il momento. Abbiamo il supporto dei fan che seguono quotidianamente la nostra vita e questo ci gratifica.





- Ritornando al matrimonio. Come potrebbe essere il tuo abito?

Sicuramente in pizzo. Preferisco gli abiti molto eleganti e raffinati. Nulla di eccessivo. Adesso non so se lo indosserò a sirena o con una gonna ampia, dico solo che la semplicità, associata al glamour, fa sempre il suo effetto.

- È iniziato il Grande Fratello Vip e nella casa vediamo un amatissimo Francesco Monte, con il quale all'Isola dei Famosi avevi iniziato una relazione. Farai il tifo per lui?

Con Francesco più che una relazione c'è stato un flirt, che, come avrete visto, è sfumato dopo poco tempo. Ho seguito la prima puntata del Grande Fratello Vip con piacere, i concorrenti sono interessanti e ho apprezzato la presenza di Francesco nella casa. Gli auguro tanto successo e, perché no, di trovare la persona giusta che lo renda felice caso mai durante questa esperienza. È un bravissimo ragazzo e se lo merita.

- Prossimi progetti?

Quando ci siamo visti a giugno avevo detto che a settembre ci sarebbero state delle novità televisive, ma purtroppo il progetto è saltato. Ora però potrebbe succedere qualcosa a gennaio che, per motivi strettamente professionali, non posso assolutamente rivelare. Restate sintonizzati!