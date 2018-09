Rapina Lanciano : Arresto per tre romeni

Una vasta operazione delle forze di polizia è in corso a Lanciano in contrada Rizzacorno, teatro nei giorni scorsi della violenta rapina compiuta ai danni di un'anziana coppia. Secondo alcune informazioni si starebbe cercando un 5° uomo della banda, che potrebbe essere il "basista" dei malviventi. Insieme a lui si starebbe cercando anche un altro uomo coinvolto sempre nella rapina. Salirebbe così a sei il numero delle persone. Nelle ricerche è impiegato anche un elicottero e i residenti sono stati invitati a restare in casa il S.A.R.I (Sistema Automatico di Riconoscimento delle Immagini) ha permesso il riscontro del riconoscimento facciale del quarto uomo.

Rapina in villa a Lanciano, i tre romeni fermati confessano il colpo, sale a 6 il numero delle persone coinvolte. Dopo l'interrogatorio in carcere deicompiuta a Lanciano domenica scorsa nella villa dei, il gip ha disposto la custodia in carcere. I tre, accusati di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di armi, hanno confessato la rapina, ma negato di essere responsabili della mutilazione dell'orecchio della donna, atto per il quale hanno incolpato il 26enne connazionale arrestato a Casal di Principe nel Casertano.