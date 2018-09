MIA SPOSA 2018, OSPITI VIP E WEDDING DI PRESTIGIO

"Libera l'amore": questo il tema della nuova edizione di "Mia Sposa Fiera degli Sposi e della Cerimonia", che si svolgerà dal 6 al 14 ottobre al Parco Commerciale "Auchan" di Giugliano, in provincia di Napoli. Ad annunciarlo, il patron Marcello Damiano CEO & FOUNDER di New Events srl , società che si occupa di comunicazione e marketing , organizzazione Eventi Fiera tra cui" Bimbo days" e di progetti editoriali quali MIA SPOSA MAGAZINE, nel corso della conferenza stampa tenutasi giovedì 27 settembre nella prestigiosa sede UNIPEGASO, a Palazzo Zapata, Napoli. Accanto a lui, Fabio Luongo, Antonio Vigliotta, Vittoria Romagnuolo.

"Quest'anno abbiamo individuato, per la presentazione della nostra Fiera, la sede partenopea di UNIPEGASO, una Università all'avanguardia, quasi a sottolineare la nostra ferma convinzione di considerare il "Wedding" , non solo un fenomeno di costume dove regnano il glamour ed il lusso, piuttosto come un importantissimo indotto economico per lo sviluppo e la crescita di un territorio. Inseguendo questa logica d'impresa, quest'anno abbiamo realizzato un'estensione espositiva moltiplicata rispetto alle precedenti edizioni, che proietta questo evento fieristico verso una nuova dimensione ancora più legata al proprio territorio, ma di dimensioni di rilevanza nazionale. La kermesse", ha continuato Damiano", si arricchisce ogni anno di maggiori contenuti, conquistando una pole position in ambito nazionale degli happening dedicati al matrimonio. Per l'occasione, presso il noto polo commerciale giuglianese, è stata allestita una maxi tendo-struttura di circa 7000 mq dotata di ogni comfort di cui 1000 mq destinati ad un'"Area Sfilata" con 400 posti a sedere che, durante la fiera, ospiterà i "Fashion Events" condotti da Paola Mercurio; protagoniste, in passerella, le new collection di noti Atelier del settore "matrimonio/ cerimonia".





Ed ancora, da segnalare all'interno della maxi struttura mobile, ampi spazi idonei ad accogliere migliaia di ospiti che potranno visitare gli stand di ben 130 espositori dei più noti brand che operano nel segmento "Wedding"" Ad aprire la nuova edizione di "Mia Sposa", sabato 6 ottobre, il defilè di "Impero Couture" con in scena, due ospiti d'eccezione: Francesco Testi e la compagna Reda Lapaite; a seguire, l'estrazione "Viaggio di Nozze" a cura di Mia Sposa.Grande attesa, domenica 7 ottobre, per l'arrivo della Guest Star Fabrizio Corona in passerella con Sartoria Italiana; in programma, sempre domenica, i defilè di Amirante ed Emè Caserta. Martedì 9 ottobre sarà la volta del Concorso Miss Vesuvio, mentre il giorno successivo verrà dedicato al pianeta "bimbo" con una sfilata "Bambino Mondo Vip".





Ed ancora in programma, tanti eventi moda quali il defilè di Atelier D'Anna, giovedì 11, le sfilate Bambino Les Gamins con i brand Elisabetta Ferri, Tom H. Garrison e Gai Mattiolo Kids , venerdì 12, la sfilata di Atelier Mirage sabato 13. A chiudere la manifestazione, domenica 14 ottobre, ancora "il bambino" con il defilè del brand "My Bride" e gli "Eventi moda" by Francesco Arena, "Le Dive", Atelier Rocco che ospiterà la bellissima Aida Yespica, guest star della Fiera.

Si consolida la presenza nel mondo digitale di "Mia Sposa App" per piattaforma Android e iOS, un vero e proprio Wedding Planner a portata di click che ha vinto l'ALCe 2016, un premio internazionale dedicato alle innovazioni in campo mobile.