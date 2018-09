Paura per Marco Bocci : che cos'è l'Herpes cerebrale che poteva ucciderlo

Che cos'è - L'herpes cerebrale (o encefalite erpetica) è rarissimo ed è provocato dal trasferimento al cervello del virus che si sviluppa comunemente sulle labbra, il passaggio avviene attraverso il nervo olfattivo e può causare gravi conseguenze, tra cui gravi danni cerebrali e la morte. La malattia è più comune nei bambini con meno di tre anni o negli adulti con più di 50 anni con un'infezione ricorrente. Si manifesta come un'encefalite necrosante acuta temporale, dopo un'infezione primitiva o ricorrente. I sintomi sono febbre molto alta, cefalee, problemi comportamentali, di linguaggio e di memoria. Poi stato confusionale e addirittura coma, che può associarsi a convulsioni o paralisi.





Oggi Marco Bocci sarà a "Verissimo"su Canale 5 per parlare per la prima volta del grave problema di salute che lo ha colpito nel maggio scorso: "Un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello” svela l'attore.

L'attore 40enne Marco Bocci ha avuto uned è stato costretto al ricovero in seguito alle complicazioni di un banale herpes alle labbra causato dal virus herpes simplex tipo 1 (HVS-1) e che può causare non solo gravi danni al, ma persino la morte.