Il Pd scende in piazza a Roma per difendere l'Italia

Per Martina, la manovra economica è "pericolosa"perché carica sulle spalle dei giovani 100mld di debito nei prossimi anni e "ingiusta"perché non servirà per investimenti in scuola e sanità o per creare posti di lavoro, ma per condono e assistenzialismo. La superficialità del governo è"molto pericolosa", avverte

Lanazionale di domenica 30 settembre nella capitale, a Piazza del Popolo, indetta dal Pd contro il “”. "Domani saremo in piazza per difendere l'Italia, perché con queste scelte Lega e 5 Stelle vogliono rovinare il nostro futuro". Così ila Rtl 102,5 annuncia la manifestazione di domani a piazza del Popolo, a