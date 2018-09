Lignano : Minori pestano coetaneo e mandano video

Due minorenni hanno massacrato un 17enne per costringerlo a consegnare loro tutti i soldi e hanno ripreso la violenza postando poi il filmato sui social. La vittima è stata sottoposta a intervento chirurgico alla mandibola e giudicata guaribile in 30 giorni Il pestaggio è accaduto nella notte tra il 15 e 16 luglio scorsi su una spiaggia di Lignano Sabbiadoro - (Udine).Gli aggressori sono stati identificati dalla polizia pochi giorni fa dopo oltre due mesi di complesse indagini,avviate dopo aver scoperto in rete il video del pestaggio

Sono stati i responsabili minorenni di un pestaggio contro un coetaneo. I fatti risalgono alo scorso luglio quando, a, un ragazzo che si era momentaneamente allontanato dal gruppo con cui stava trascorrendo la serata è stato avvicinato da, picchiato selvaggiamente e derubato di 100 euro. Ilriprende un ragazzo che cerca di proteggersi, ha il volto gonfio e tumefatto, una maschera di sangue, il naso informe probabilmente rotto: "", minaccia uno degli aguzzini.