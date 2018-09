Flavio Briatore : La Cassazione annulla la condanna perché il fatto non sussiste

La Cassazione annulla la condanna a 18 mesi nei confronti di Flavio Briatore sull’uso del suo yacht Force Blue. Per una parte delle imputazioni, il concorso in fatture inesistenti, la III sezione penale della Suprema corte ha disposto un annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Mentre un nuovo processo, davanti alla Corte d’appello di Genova, dovrà esaminare quelle relative all’omessa Iva all’importazione.









Per l'altro reato invece, aecondo l’accusa Briatore e gli altri avrebbero usato lo yacht per uso diportistico in acque territoriali italiane dal luglio 2006 al maggio 2010 senza versare la dovuta Iva all’importazione per 3,6 milioni di euro. Il nuovo processo sarà incentrato unicamente sulle accuse relative all'omessa Iva da importazione.

Laha annullato la condanna a 1 anno e 6 mesi a, emessa dalla Corte d'Appello di Genova per reati fiscali legati al noleggio dello yacht Force Blue. L'imbarcazione fu sequestrata dalla Guardia di Finanza al largo di La Spezia, nel 2010. La Suprema Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio "" per il concorso in false fatturazioni. Annullamento con rinvio, invece, per l'accusa relativa allall'importazione. Flavio Briatore e altrenel processo per reati fiscali relativi al suo yacht Force Blue, celebrato in tanti scatti di gossip, sono stati assolti dall'accusa di concorso in fatture inesistenti.