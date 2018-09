Facebook : Sono stati colpiti 50mln account, falla di sicurezza risolta

Secondo il Nyt, più di 90 milioni di profili sono stati costretti ad fare 'log out', una normale misura di sicurezza spesso usata quando un account è stato compromesso. "Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati e, se non ci riusciamo, non meritiamo la vostra fiducia", aveva dichiarato Mark Zuckerberg dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Gli hacker avrebbero sfruttato la funzione di un codice che ha permesso di entrare negli account personali di milioni di utenti. Facebook aggiunge di avere "reimpostato i token di accesso dei quasi 50 milioni di account interessati" e sta per cautela reimpostando le chiavi di accesso di altri 40 milioni di account.

