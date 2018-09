Uccise ladro : Confermata la condanna di 9 anni a Mirko Franzoni

La Corte d'assise di Brescia ha confermato la condanna a 9 anni e 4 mesi per Mirko Franzoni, il giovane di Serle, nel Bresciano, che la sera del 14 dicembre 2013 uccise in strada Eduard Ndoj, ladro albanese di 26 anni, che era entrato in casa del fratello









I due si incontrarono in strada a distanza di qualche ora rispetto al furto avvenuto nell’abitazione del fratello di Franzoni, che si è sempre dichiarato innocente e ha sostenuto in aula durante il processo di primo grado che il colpo partì accidentalmente durante una colluttazione: “Voleva togliermi dalle mani il fucile ed è partito un colpo. Non volevo uccidere“. La vittima era Eduard Ndoj, il 26enne che era entrato in casa del fratello.

