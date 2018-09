Ryanair : Sciopero 24 ore, 250 voli cancellati e 40 mila passeggeri a terra

A causa dello sciopero di oggi venerdì 28 settembre 2018 del personale di volo della compagnia aerea irlandese Ryanair sono stati cancellati 250 voli, ben 100 in più rispetto a quelli comunicati nei giorni scorsi. Dopo gli ultimi scioperi di luglio e agosto, la compagnia di voli low cost ha confermato la data di settembre.





E' cominciato dalla 24:00 lo sciopero di 24 ore degli equipaggi di cabina diin sei paesi europei, tra i quali l'Italia. Cancellati quasiche metteranno in difficoltà. Si sono mobilitati per fare pressioni contro la compagnia i dipendenti, oltreché in Italia, anche in Spagna, Portogallo, Germania, Belgio e Olanda. In alcuni paesi scioperano anche i piloti. I sindacati chiedono paghe più alte, migliori condizioni di lavoro e contratti nei paesi di residenza dei lavoratori.