Parma : Arrestati 5 rapinatori di banca a Milano

Arrestata dai carabinieri di Parma una banda di 5 malviventi sudamericani specializzati in furti in istituti di credito, i criminali distraevano clienti e dipendenti per sottrarre con la refurtiva e fuggire fuori dalle banche. Ammonta a circa 150.000 euro il bottino dei colpi messi a segno.I Carabinieri di





Parma hanno arrestato nell'hinterland di Milano 5 malviventi sudamericani specializzati in furti con destrezza in danno di banche, tutti con precedenti specifici. Le indagini hanno fatto luce su due episodi verificatisi a Parma e ad Alba, in provincia di Cuneo. Mentre alcuni componenti distraevano clienti e dipendenti chiedendo informazioni pretestuose o il cambio di valuta estera, un altro complice sgattaiolava dietro le postazioni dei cassieri sottraendo il denaro non ancora riposto in cassaforte