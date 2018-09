Matteo Salvini : Ue boccia Manovra? Si va avanti

Il Commissario Ue al Bilancio, Moscovici, mette già nel mirino il nostro Paese e la manovra varata dal Consiglio dei Ministri. "Noi tiriamo avanti. Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini rispondendo a alla domanda sulla possibilità che Bruxelles bocci la manovra del governo italiano. Arrivando al Comitato per l'ordine e la Sicurezza in Prefettura ha sottolineato: "Vogliamo ridare fiducia, speranza, energia e lavoro. E quindi sono felice di quello che abbiamo fatto in questi quattro mesi e di quello che faremo nei prossimi quattro anni".





Critiche dal Pd e da Forza Italia - "I 5 Stelle hanno raggiunto lo scopo di umiliare il Paese e fin qui niente di strano vista ma loro innata incapacità, ma la Lega come farà a spiegare ai suoi elettori il senso di una manovra che umilia il lavoro e mortifica i sacrifici di chi ha sempre creduto nella giustizia sociale", afferma Giorgio Mulè.