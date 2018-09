Def, Luigi Di Maio : Ripaghiamo debito con crescita, lo spread non mi preoccupa

Con le istituzioni europee vogliamo interloquire, non andare allo scontro. Così il ministro e vice premier, Luigi Di Maio, a margine di un convegno. "Sono legittime le preoccupazioni di Moscovici, ma il governo si è impegnato a tenere il deficit al 2,4% che significa ripagarlo facendo la crescita. Il debito scenderà perche le misure creano una crescita. La decisione presa dal governo sul rapporto deficit-Pil è una notizia importante, perchè ci sono 15 miliardi in più di investimenti". Lo spread aumenta? "Non mi preoccupa".