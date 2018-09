Antonella Mosetti ... La figlia Asia Nuccetelli distrutta psicologicamente dalla chirurgia estetica

Da Barbara D'Urso la mamma ha detto : «Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione». A riguardo la figlia aveva chiarito : «Non c’è nessuna faccia nuova. Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo. Ho fatto quello che per me era necessario»

La showgirl Antonella Mosetti avrebbe lanciato l'allarme attraverso un'intervista ain cui ha rivelato che la figlia"sarebbe distrutta a causa della chirurgia estetica" e non vorrebbe più fare televisione. Ricorderete Asia Nuccetelli soprattutto per la partecipazione al, ma qualche mese dopo sarebbe riapparsa sui social dopo i primi ritocchi, a quel punto sarebbe scoppiata la polemica.