Migranti / Matteo Salvini : Nessun accordo con Berlino

Nella sua intervista il ministro è intervenuto anche in riferimento al doppio passaporto per i sudtirolesi: "Solo l'Italia decide chi può concedere un passaporto agli italiani. E' la mia posizione"

Germania sorda, Italia non è pronta a firmare - "Io non firmerò nessun accordo, finché la Germania si fingerà sorda e non entrerà in merito alle nostre richieste". Lo dice il ministro degli Interniin un'intervista al quotidiano viennese Die Presse. "Non firmo accordi a pezzetti. L'accordo da settimane è sul mio tavolo, ma non ho ancora firmato nulla", prosegue. "Abbiamo sempre detto alla Germania che l'accordo può solo essere parte di un' intesa più ampia,che vogliamo riformare Dublino e le regole per le navi che soccorrono migranti".