Andrew è nato senza pene : fa sesso per la prima volta e collassa

La mia partner aveva prenotato un romantico viaggio ad Amsterdam per il mio compleanno, ho dovuto testare la funzione del mio pene bionico ogni mattina e sera e lasciarlo eretto per 20 minuti. Quindi una mattina, due giorni prima che andassimo via, è successo. È stato bello e naturale ed è così che volevo che fosse».



Andrew si è operato 4 volte e ha affrontato momenti di estremo dolore nella fase di riabilitazione. Pochi giorni dopo aver perso la verginità, la sua partner terrorizzata lo ha trovato sdraiato sul pavimento e lo ha portato di corsa all'ospedale, l'uomo sarebbe collassato a causa di un problema di calcoli, ma è ancora da stabilire se le cause siano derivate dall'atto sessuale, il 45enne è rimasto privo di sensi per giorni e adesso i chirurghi saranno costretti a rimuovergli la cistifellea. Andrew Wardle ha detto: «».

Il 45enneè nato senza pene a causa di una rara condizione chiamata. ma l'uomo si è operato e ha ottenuto un, realizzato dall'estrazione di tessuti di pelle dal braccio. Dopo anni è riuscito a perdere la verginità con la sua fidanzata, ma quando ha fatto sesso per la prima volta è collassato. Una storia in credibile raccontata al dal The Sun a cui ha detto di aver speso ben 50mila sterline per ricostruire il pese.