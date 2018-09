Effetto Def : Lo spread sale oltre quota 260, Milano cede oltre il 2%

Amplia le perdite Piazza Affari, all'indomani del via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento al Def, con l'indice Mib che cede il 2,3% e l'All Share perde oltre il 2%. Fortissima corrente di vendite sulle Banche:Intesa e Unicredit perdono oltre il 6%,Banco Bpm perde il 5% mentre Ubi è ferma in asta di volatilità.Lo spread Btp e Bund apre a quota 261 punti.Anche le altre principali Borse europee aprono con segni negativi, Parigi -0,46%, Francoforte -0,42%,Londra -0,21%. Euro in leggero rialzo sul dollaro a 1.1647.

Lo spread trasfonda quota 260 sale a 261 punti nei primissimi scambi, dopo il rapporto deficit/pil previsto al 2,4% per tre anni nella nota di aggiornamento al. Ieri aveva chiuso a 237 punti, dopo aver superato in giornata i 250 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,096%. Ieri il tasso del decennale aveva sfiorato il 3%, al 2,993%, chiudendo al 2,901%.