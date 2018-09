Avola, omicidio Loredana Lo Piano : fermato il 19enne Giuseppe Lanteri

La donna intorno alle 7.30 avrebbe aperto la porta al suo assassino che l’ha accoltellata più volte alla gola. Ad avvertire la polizia è stata la figlia che ha trovato la madre sul pavimento. Inutili i soccorsi. Su Lanteri, ex fidanzato della figlia minore della vittima, si erano subito concentrate le ricerche della polizia.





Il sindaco Luca Cannata : “Siamo sconvolti. Quanto accaduto stamattina è veramente un dramma che ha scosso non solo me, ma l’intera comunità avolese. Tutta la città si stringe attorno al dolore per la scomparsa di Loredana Lo Piano, che lavorava al reparto di Oncologia dell’ospedale Di Maria ed era impegnata nel sociale. Oggi è il giorno delle lacrime e della richiesta di giustizia. Lasciamo che le forze dell’ordine facciano il proprio lavoro, portando alla luce fatti e colpevole di un gesto tanto violento, quanto folle”.

È stato fermato dopo la mezzanotte e avrebbe ammesso le proprie responsabilità il 19enneil presunto assassino della 47enne infermiera di Avola uccisa ieri mentre usciva di casa per andare a lavoro. Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato il giovane sospettato di avere ucciso ieri ad Avola, nel siracusano, l'infermiera. In manette è finito un giovane di 19 anni l'ex fidanzato della figlia della vittima, uccisa sull'uscio di casa con almeno tre col- tellate inferte con violenza al collo e alla nuca.