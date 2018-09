Terremoto Reggio Calabria : Forte scossa oltre magnitudo 4

Fortealle 07.24 di questa mattina con epicentro in provincia diavvertita fino al Pollino e su gran parte della Sicilia, paura anche a Messina. Terremoto registrato in zona Reggio Calabria. A quanto segnala l'Ingv in un tweet, secondo una stima provvisoria, la scossa, delle 07:24, si sarebbe attestata su una magnitudo tra 4.1 e 4.6. Si è avvertita anche ala scossa di terremoto registrata stamattina alle 07:24.Secondo l’si è trattato di un sisma magnitudo ML 4.2 verificatosi sulla Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) ad una profondità di 11 km. La scossa è stata avvertita in modo molto intenso ed è durata oltre 15 secondi. Paura anche a. L’evento è stato avvertito nei Comuni di Amantea, Cosenza, Paola, Messina, Milazzo, Saponara, Cittanova, Gioia Tauro, Palmi, Polistena, Reggio di Calabria, Santo Stefano in Aspromonte, Taurianova, Villa San Giovanni, Cessaniti.