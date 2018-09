Influenza : 5 milioni di italiani a rischio

Le temperature e il meteo in generale influenzerà i contagi : "non bisogna sottovalutarla. L'anno scorso ci aspettavamo una stagione di media intensità e invece è stata la peggiore degli ultimi 15 anni. Molto dipenderà anche dal meteo: se questo inverno dovesse essere più lungo e freddo sicuramente si avranno molti più malati".





Per il virologo è importante "evitare di curarsi con l'antibiotico. Cosa che invece fa il 20,7% circa delle persone che si ammalano", e il vaccino - sopratutto per le persone anziane : "E' un salvavita per gli anziani sopra i 65 anni e i malati cronici. A volte non evita completamente la malattia, ma ne attenua i sintomi e il rischio di complicanze".