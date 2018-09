Avellino : 71enne uccide la sorella Giuseppina Bellizzi al culmine di un litigio

Un uomo di 71 anni ha ucciso la sorella di 78 strangolandola, il delitto sarebbe stato compiuto al culmine di un litigio. L'omicida, pensionato residente a Bologna, andava spesso nella città campana ospite in casa della sorella, l'ex dipendente comunale Giuseppina Bellizzi. Il 71enne ha anche aggredito con un coltello un altro fratello, che era intervenuto in aiuto della sorella.Il fratello è entrato nell'abitazione, è stato aggredito con un coltello ed è rimasto ferito, non in modo grave, ad una mano. Prima di darsi alla fuga ha chiuso in casa il fratello e chiamato i carabinieri che l'hanno fermato.

