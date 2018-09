Lory Del Santo non va ai funerali del figlio... che motivo assurdo!

Lory Del Santo avrebbe deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip nonostante abbia da poco perso un figlio che si è suicidato ... la decisione per tornare “alla normalità” . Ovviamente la sua decisione è stata giudicata nel peggiore dei modi. La Del Santo aveva già firmato il contratto con la produzione del reality, per la show girl potrebbe essere terapeutico in questo momento non rimanere a casa e pensare continuamente a quanto accaduto.



Ma la polemica è stata scatenata dal giornalista Antonello Piroso che su Twitter ha scritto: “Il 29/8 ricevo whatsapp:"Figlio più piccolo #LoryDelSanto suicida a LA. Lo dice la di lei sorella. Lory non va a funerali per paura di esclusione #GFVIP" Lory ora :"Avevo deciso di non partecipare,invece al GF ci vado come terapia" Io invece mi farei vedere direttamente da uno bravo”. A Verissimo Lory Del Santo aveva detto: “Ho un solo senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli detto ti voglio bene anziché baciarlo e basta. Niente altro. Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità. Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male”.



Il 29/8 ricevo whatsapp:"Figlio più piccolo #LoryDelSanto suicida a LA.Lo dice la di lei sorella.Lory non va a funerali per paura di esclusione #GFVIP"

Lory ora:"Avevo deciso di non partecipare,invece al GF ci vado come terapia"

Io invece mi farei vedere direttamente da uno bravo — Antonello Piroso (@Apndp) 20 settembre 2018