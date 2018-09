Mestre/ Daniele Rizzardini dimesso dopo la visita al pronto soccorso muore davanti all'ospedale

Ma dal referto del Pronto soccorso non risulta che sia stato Rizzardini a chiedere di essere dimesso e rimandato a casa ma un generico «invio al medico curante» senza alcuna indicazione sulla richiesta dell'uomo, giunta solamente in seguito attraverso una nota diramata dall'ufficio stampa dell’Ulss Serenissima.





Dall'ospedale fanno saper che «gli esami eseguiti, compresa la Tac e la valutazione neurologica non avevano evidenziato elementi di urgenza». La moglie Domnica Serotila aveva lavorato tutta la notte e, una volta rientrata in casa, non ha trovato il marito, la donna racconta al Gazzettino : «Ho pensato subito di raggiungere l’ospedale. Sono arrivata a Zelarino, in autobus, verso le nove. Continuavo a chiamarlo al suo telefono cellulare che suonava a vuoto. Arrivata lì, davanti all’ingresso dell’ospedale un uomo ha risposto alla mia telefonata. Stavo per tirare un sospiro di sollievo, sperando che fosse Daniele, in realtà, si trattava di un passante che aveva trovato il telefono a pochi metri dall'ingresso del pronto soccorso».





Il marito era morto, ma lei ancora non lo aveva saputo : «Ero sicura che Daniele fosse in un reparto e che lo stessero visitando. In realtà, non risultava nessun accesso al pronto soccorso quella mattina, ma solo uno la sera precedente con le dimissioni alle 23,45. Avrà pensato di tornare da solo a Marghera, prendendo un autobus: non voleva mai essere di peso a nessuno. Invece, una volta uscito dal pronto soccorso, si sarà sentito male».