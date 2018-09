Savona : Smantellata organizzazione che trafficava migranti da Libia

Cinque bengalesi sono stati arrestati dai carabinieri di Alassio con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, estorsione aggravata e calunnia.









La notizia degli arresti ad Alassio è stata citata questa mattina da Matteo Salvini in un post indirizzato a Macron , in cui il ministro dell’Interno dichiara di non accettare lezioni dal premier francese : «Arrestati dai Carabinieri di Alassio (Savona) sei bengalesi, responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, estorsione e altro. Per 6.000 euro a testa facevano arrivare in Italia propri connazionali e, dopo aver procurato i permessi di soggiorno per motivi umanitari, li costringevano a vivere in case sovraffollate e ad avviare piccole attività commerciali, obbligandoli a rifornirsi della merce da uno degli indagati».

I carabinieri diin provincia di Savona hanno smantellato un'organizzazione criminale che favoriva l'immigrazione clandestina dalla Libia. A capo un commerciante bengalese che faceva pagare 6mila euro il viaggio via mare per l'Italia. Una volta sbarcati, i migranti venivano spostati ad Alassio dove erano impiegati nelle attività dell'indagato e obbligati a prendere in affitto un posto letto presso una delle abitazioni dell'uomo.