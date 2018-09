Morto a 63 anni Zanza : il re dei vitellon' romagnoli ha avuto un infarto mentre faceva sesso con una 23enne

Svedesi, francesi, inglesi, tedesche... Secondo alcuni, le turiste sceglievano la riviera romagnola proprio per incontrarlo e, addirittura, il quotidiano tedesco Bild gli aveva dedicato un articolo. Maurizio aveva un atteggiamento estremamente gentile e il look ideale, un mix giusto per sedurre le donne.

Un malore fulminante lo ha colpito nella notte tra martedì e mercoledì, inutili i tentativi per far ripartire il suo cuore. La riviera romagnola in lutto per la morte del 63enne, noto come '', il 're dei vitelloni' che negli anni ha conquistato tantissime donne provenienti da diversi paesi europei. A stroncare l'uomo è stato unaccusato la notte scorsa, 'Zanza' si era appartato in auto con unadell'est Europa per un rapporto sessuale, poi si è sentito male e la ragazza ha chiamato un'ambulanza. Il personale del 118 ha tentato di rianimare il 63enne, ma non c'era più nulla da fare.