Il 16enne Giuseppe Balboni trovato morto : amico confessa omicidio

Secondo Il Corriere della Sera negli ultimi giorni, erano stati trovati in rapida successione, una giacca nera, il portafoglio e lo scooter, Phantom F12 di colore rosso, in sella al quale si era allontanato. Il mezzo era stato trovato vicino a una fontana, coperto dalle foglie. I genitori avevano fornito informazioni lanciando un appello per ritrovare il ragazzo anche sui social. Ieri i carabinieri hanno ritrovato il suo corpo senza vita dentro un pozzo a Castello di Serravalle, prorpio in località Tiola, a circa 20 chilometri da casa. È stato necessario l’intervento dei sommozzatori per recuperare il corpo di Giuseppe, che si trovava sul fondo di un pozzo. "Abbiamo seguito le ricerche che purtroppo sono finite in modo tragico", ha il sindaco del Comune bolognese di Valsamoggia Daniele Ruscigno, che ha fatto le condoglianze ai familiari di Giuseppe Balboni.





Per la sua morte un minorenne ha confessato l’omicidio, il ragazzo è stato sottoposto a un provvedimento di fermo con l'accusa di omicidio. Per commettere il delitto di cui è accusato, il ragazzo, conoscente della vittima, avrebbe usato la pistola del padre. Resta da chiarire ancora il movente dietro l'omicidio di Balboni.

Giuseppe era uscito di casa lunedì 17 settembre e da allora la sua famiglia non ha avuto più notizie. Il 16enne Giuseppe Balboni era di Zocca, in provincia di Modena - lDel caso si era occupata anche ‘’’’, dalle prime informazioni, sembra che il sedicenne dovesse incontrare un amico a Tiola per fare colazione insieme, zona in cui si erano subito concentrate le ricercche perché era proprio qui che il cellulare aveva trasmesso l'ultimo segnale.