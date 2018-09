Omicidio Loris, Il padre di Veronica Panarello : Ora che dice la verità e non le crede nessuno

Franco Panarello ha spiegato la vita della figlia in carcere : "Per le prime settimane è sola. Mi auguro che qualcuno apra le porte e la faccia socializzare. Perché lei aspetta anche quello. È socievole e vorrebbe che gli altri fossero socievoli con lei". Veronica Panarello vorrebbe studiare all'interno del carcere: "Potrebbe disegnare, lei è stata alla scuola d’arte ed è bravissima, sa fare tante cose". Il padre vede la figlia completamente da sola : "Ci siamo detti di farci forza e andare sempre avanti, per la Cassazione, che si sarebbe fatta la vera giustizia, quella che cerchiamo noi. Io le credo... Dopo le due versioni ha sbagliato per paura. Ora che dice la verità e non le crede nessuno, non lo vedo giusto".





La Corte d'assise d'appello di Catania ha condannato Veronica Panarello a 30 anni di carcere per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del figlio di soli 8 anni, ucciso a Santa Croce Camerina, nel ragusano, il 29 novembre del 2014.

Il padre di Veronica Panarello - la mamma in carcere per l'omicidio del piccolo, non ha dubbi sull'innocenza della figlia e ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ai microfoni de La vita in diretta, ha spiegato di essere andato a trovare la donna nel carcere di Torino : "".